Ripartono le attività a Orto Domingo dopo la pandemia Covid, Decaro: "Riconquistiamo gli spazi in città"

"Ripartire significa anche riconquistare gli spazi in città". E tra gli spazi che la città sta riscoprendo, c'è appunto Orto Domingo, area verde in via Lucarelli che in questi giorni ha ripreso le attività dopo la pandemia Covid. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha mostrato in una diretta social le iniziative attualmente in corso nello spazio: dalle 'casette dei libri' per il book crossing, all'orto condiviso in cui i cittadini possono coltivare i loro prodotti. Nei prossimi giorni partirà invece un campo estivo all'interno di Orto Domingo, le cui attività saranno ospitate nei gazebo installati nel verde