Riaprono le scuole, verifiche del Comune sugli impianti di riscaldamento: "Già accesi dal tre gennaio"

Finite le feste natalizie, anche gli studenti baresi tornano in aula. Per verificare il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento, dalle prime ore di questa mattina l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, insieme ai tecnici della ditta manutentrice, è impegnata in una serie di sopralluoghi nelle scuole comunali.

Per consentire la ripresa della attività scolastiche in ambienti confortevoli, infatti, gli impianti dei 120 plessi scolastici cittadini sono stati accesi già dal 3 gennaio, e stamattina dalle ore 6.30. Al momento - fanno sapere dal Comune - non risultano segnalazioni di malfunzionamenti.

“Stiamo monitorando tutte le scuole cittadine per seguire le evoluzioni rispetto agli impianti - commenta Paola Romano -. Già da ieri l’azienda che si occupa della manutenzione è stata allertata e fortunatamente oggi le temperatura sono leggermente risalite. In questi anni, inoltre, continueremo ad investire sulla manutenzione e la riqualificazione degli edifici che ospitano le scuole, a partire dagli infissi che, ove vetusti, rappresentano la prima causa di dispersione termica”.