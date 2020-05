Riapre il tribunale a Bari, Stefanì: "Andranno riorganizzati gli accessi per evitare resse. Processo telematico ingestibile nel penale"

Riapre il tribunale di Bari dopo lo stop legato al lockdown da Covid, non senza problematiche per avvocati e magistrati, costretti a lunghe file per accedere all'interno. Una situazione che come ricorda il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, andrà evitata nei prossimi giorni: "Ho già parlato con il presidente della Corte d'Appello - spiega nell'intervista a BariToday - È chiaro che gli ingressi andranno rimodulati per evitare le resse". E spiega le difficoltà per gli avvocati legate anche ai processi celebrati per via telematica.