Dal barbiere con la mascherina, Decaro e il taglio dei capelli dopo il lockdown: "Emozionato come il primo giorno di scuola"

"Stamattina Mino mi ha tagliato i capelli. Come fa ormai da tanti anni e come faceva suo padre quando ero piccolo. Eravamo entrambi emozionati, come il primo giorno di scuola". Così, con un post su Fb, il sindaco Decaro ha voluto condividere il momento con i baresi: come aveva preannunciato, il suo primo appuntamento nel giorno delle riaperture - come sarà probabilmente per molti baresi - è stato proprio quello con il barbiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi il sindaco ha rivolto il suo pensiero a tutti gli esercenti che da oggi tornano in attività: "Da oggi tante attività torneranno a lavorare e a vivere. Non sarà facile abituarci alle nuove regole e alle misure di sicurezza ma è importante, per noi clienti e per gli esercenti, rispettarle. Sempre. Oggi Bari torna ad essere una città aperta. Buona fortuna a noi tutti".