Emiliano ospite a 'Domenica In' tra canzoni e siparietti comici: "Pronti a ripartire con matrimoni e discoteche"

In Puglia sono pronti a ripartire i settori del wedding e delle discoteche. A confermarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante il suo intervento nel programma 'Domenica In' su Rai 1. Di matrimoni si è parlato insieme all'esperto Enzo Miccio, al quale il governatore ha spiegato che, con la pubblicazione delle linee guida regionali relative all'ambito della ristorazione e delle funzioni pubbliche, si possono ora organizzare matrimoni in piena sicurezza. E infatti già c'è chi, come una coppia di romani che ha scelto Alberobello per il loro 'giorno speciale', ha scelto la bellezza della provincia barese per il loro matrimonio, le cui immagini sono state trasmesse anche durante una puntata del programma Rai 'La vita in diretta' in settimana. Dopo le proteste pubbliche da parte degli operatori del settore entertainment, sembra esserci il via libera anche per le discoteche. " Nei prossimi giorni ripartono i locali da ballo all'aperto - le parole di Emiliano durante l'intervista con la conduttrice Mara Venier - ovviamente con misure di sicurezza e senza riempirli fino al massimo, come poteva essere negli anni scorsi". Sarà la stessa Regione a chiarire nei prossimi giorni quali saranno le linee guida per la riapertura nel post lockdown da Covid.

Durante l'ospitata, inoltre, Emiliano ha giocato il ruolo del mattatore, improvvisando al microfono ("Tu non suoni la chitarra" ha chiesto la Venier, alla quale il governatore ha replicato "No, io canto") un brano di Francesco De Gregori.

Ha poi svelato in diretta televisiva il suo numero di cellulare. "Tanto in Puglia ce l'hanno tutti - ha spiegato - Basta connettersi su Google e ti appare". E già poco dopo averlo rivelato, il cellulare del governatore è stato subissato di chiamate.