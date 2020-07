Il cane antidroga fiuta il riccio incastrato in un carrello: in stazione scatta l'insolito salvataggio

Era in stazione per un controllo straordinario antidroga, ma ad un certo punto Zatlan, pastore tedesco dell'unità cinofila della Polfer, ha fiutato qualcosa di diverso: un piccolo riccio, che si era incastrato sotto il passaruota di un carrello semovente, utilizzato dai ferrovieri per gli spostamenti in stazione.

L'esemplare, appartenente ad una razza protetta, è stato così messo in salvo dagli agenti e poi affidato al Settore Faunistico del Centro Recupero Animali Selvatici della Regione Puglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'ambito degli stessi controlli, il fiuto di Zatlan è riuscito a intercettare una giovane che nascondeva droga nello zaino, permettendo agli agenti di bloccarla.