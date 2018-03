Ricercato dal 2013, occupava abusivamente locale al quartiere Libertà: preso 49enne

A suo carico pendeva un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona fin dal 2013. Il ricercato, un cittadino algerino di 49 anni, è stato scoperto e arrestato dagli agenti della Polizia locale al quartiere Libertà, dove occupava abusivamente in locale al primo piano di uno stabile in via Nicolai.



Non essendo in grado di esibire un valido documento di riconoscimento e relativo permesso di soggiorno, l’uomo, dopo un inutile tentativo di fuga finito dopo alcuni metri, è stato condotto presso uffici di PG del Comando, dove è stata verificata la presenza dell'ordine di carcerazione. L'uomo è stato quindi condotto in carcere per l'esecuzione della pena.



A carico del proprietario e locatario dell’immobile è stata inviata informativa all’A.G. per favoreggiamento alla latitanza, per aver concesso in locazione immobile a cittadino irregolare e per non aver comunicato all’autorità di P.S. di aver dato alloggio al cittadino straniero.