Camper trasformato in negozio di oggetti da spiaggia con merce "rubata": 4 denunce per ricettazione a Capitolo

La Polizia ha denunciato, a Monopoli, 4 cittadini di origine serba (tre di loro pregiudicati), sorpresi a vendere in un camper merce di probabile provenienza furtiva. Il gruppo è stato sorpeso dagli agenti a Capitolo, località balneare alla periferia di Monopoli: il camper era stato trasformato in un negozio di oggetti utilizzabili in campeggio ed al mare ma anche radio, lampade, chiavette usb, custodie in plastica per tablet, cartucce per toner, depilatori, auricolari, bilance e diversi altri oggetti elettronici, per un valore approssimativo di circa 1500 euro.

Poiché non vi erano documenti che comprovavano l'acquisto della merce per la vendita, la Polizia ha così sequestrato i prodotti. Oltre alla denuncia per ricettazione è scattato, nei confronti dei 4, il divieto di ritorno nel comune di Monopoli per tre anni.