Tremila euro per 'l'aiuto' all'esame della patente, chiesto processo per 89 persone: sistema gestito da un affiliato ai Parisi

Nove imputati, accusati del reato di associazione per delinquere finalizzata al plagio letterario, avrebbero messo in piedi una base operativa, con sede a Bari, per aiutare a distanza i candidati