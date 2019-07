Violentarono una 24enne al Cara: Procura chiede processo per sei persone

È stato chiesto il rinvio a giudizio per i sei presunti responsabili delle violenze sessuali nei confronti di una 24enne nigeriana, ospite da inizio 2017 del Cara di Palese. Gli imputati sono di origine nigeriana, tra i 22 e i 38 anni, e sono attualmente in carcere. Secondo la Procura sono responsabili di aver minacciato, picchiato e violentato per mesi la donna - anch'essa di origine nigeriana - già vittima di tratta e di riduzione in schiavitù e destinataria di violenze durante la sua permanenza in Libia.

Dopo la denuncia della vittima - le cui dichiarazioni sono cristallizzate in un incidente probatorio - sono scattate le indagini, che rischiano ora di portare a processo i sei amputati, che saranno giudicati in due distinti e paralleli procedimenti, essendo stati identificati e arrestati in momenti diversi.