Blitz antiriciclaggio della Dia: sequestrati beni per 31 milioni

Beni per 31 milioni sottoposti a sequestr preventivo e 28 persone coinvolte dai provvedimenti. E' scattata questa mattina una maxi operazione antiriciclaggio condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari tra Puglia, Lombardia, Piemonte e Lazio.

Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente - riguardante beni mobili ed immobili, complessi aziendali e disponibilità finanziarie - è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bari, Antonella Cafagna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Bari ed ha interessato 28 persone di cui 3 già in custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, reati fiscali, riciclaggio ed auto riciclaggio.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso la Dia di Bari.

*Seguono aggiornamenti