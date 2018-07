VIDEO | Dal muro spuntano migliaia di banconote sigillate: blitz antiriciclaggio della Dia, sequestri per 31 milioni di euro

Migliaia di banconote nascoste in un muro all'interno di un'abitazione, scoperte nel corso di un blitz a Bari ed esteso in numerose regioni italiane, messo a segno dalla Direzione Investigativa Antimafia del capoluogo pugliese: sequestrati, complessivamente, beni per 31 milioni di euro. Coinvolte 28 persone, di cui tre già in custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, reati fiscali, riciclaggio ed auto riciclaggio.

Una villa di Santo Spirito come caveau

Il denaro contante - 3 milioni e 256mila euro suddivsi in pacchi sottovuoto - è stato rinvenuto dagli uomini della Dia nel muro perimetrale di una lussuosa abitazione a più piani a Santo Spirito. La villa, di proprietà di una società immobiliare, dagli accertamenti condotti è risultata essere nella disponibilità esclusiva di familiari dell'imprenditore bitontino Francesco Giordano, ritenuto dagli inquirenti a capo del sistema illecito.