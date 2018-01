Bidoni arrugginiti, plastica e vecchi mobili: una discarica abusiva sulla strada per il San Paolo

Non soltanto i 'soliti' rifiuti ingombranti, come vecchi mobili, materassi e carcasse di elettrodomestici. Tra i cumuli di spazzatura, compaiono anche bidoni arruginiti e taniche in plastica, che fanno inevitabilmente pensare alla presenza di rifiuti speciali. Puntualmente smaltiti in maniera illecite, con conseguente rischio per l'ambiente e per le persone. Siamo in zona San Paolo, in strada Torre dei Cani, via secondaria che interseca viale Europa.

Anche qui, si incontra una delle tante discariche a cielo aperto di cui sono disseminate le zone più periferiche della città. Nella zona, segnalata dai volontari dei Rangers d'Italia Puglia, si è già verificato un grosso incendio la scorsa estate. Il timore è che, come accade in questi casi, qualcuno possa tornare ad appiccare il fuoco, per 'smaltire' i rifiuti che nel frattempo hanno continuato ad accumularsi nell'area.

Intanto proprio ieri il Comune di Bari ha reso noto il bilancio degli ultimi controlli 'anti sporcaccioni', mirati a colpire chi abbandona i rifiuti: 10 le multe in questi giorni nella zona del San Paolo. Il fenomeno, tuttavia, come documentato in più occasioni, è molto ampio, e non riguarda soltanto quella zona.

Gallery