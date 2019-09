Rifiuti abbandonati in largo San Sabino, lo scempio non si ferma: "Ogni giorno così"

"Ogni giorno così". La foto, scattata da un cittadino in largo San Sabino, nel cuore di Bari vecchia, a due passi dalla Cattedrale, mostra alcuni rifiuti ingombranti abbandonati all'angolo della piazza. Una scena che, purtroppo, non è infrequente in quel punto del borgo antico, come testimoniano le diverse segnalazioni pubblicate anche in passato.

Una cattiva abitudine che però, a quanto pare, neppure le multe riescono a sradicare: alcune settimane infatti, grazie alle fototrappole installate dalla Polizia locale una vera e propria raffica di sanzioni colpì gli sporcaccioni immortalati ad abbandonare ingombranti o rifiuti fuori orario. Ma purtroppo, come dimostrano le foto inviate dal cittadino, lo scempio continua.