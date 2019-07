Bustoni e rifiuti ingombranti abbandonati nel cuore della città vecchia: sporcaccioni beccati dalle fototrappole

L'isola ecologica nel cuore della città vecchia, alle spalle della cattedrale, trasformata in una discarica, con bustoni della spazzatura e rifiuti ingombranti abbandonati ad ogni ora fuori dai cassonetti. Questa volta, però, gli sporcaccioni di largo San Sabino (luogo già noto per il problema dell'abbandono di rifiuti) sono stati beccati dalle 'fototrappole' installate dalla Polizia locale.

I filmati che immortalano gli incivili sono stati pubblicati su Fb dal sindaco DEcro, che preannuncia "multe salatissime" per i responsabili: "Odiano talmente tanto la loro città che scaricano rifiuti di ogni sorta fuori dai cassonetti, in uno dei luoghi di Bari più frequentati e belli, alle spalle della cattedrale. E così facendo mandano in malora tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni per attirare turisti, per migliorare la nostra immagine, per incrementare l’economia e i posti di lavoro in questa città", commenta Decaro. "Purtroppo per voi però, cari sporcaccioni, questi filmati amatoriali non servono soltanto a far incazzare un sindaco e i tantissimi cittadini perbene che rispettano la città. Questi filmati li ha registrati una “fototrappola”. Vi dice niente questa parola? No? Be’ allora la salatissima multa che state per ricevere, vi aiuterà a capire meglio".

