Rifiuti abbandonati in campagna e bruciati nella notte: beccati in 4 dalla polizia

Smaltimento illecito di rifiuti: fermate 4 persone a Monopoli in due distinte attività del locale Commissariato. Il primo gruppo è stato individuato a seguito di specifiche indagini che hanno consentito di scoprire una discarica a cielo aperto in una delle contrade monopolitane. Rifiuti che venivano sistematicamente bruciati nel corso della notte. La quarta persona è stata invece individuata in sinergia con l’amministrazione comunale di Monopoli, sempre in una delle numerose contrade, e questa volta l’autore dei reati ambientali è stato individuato immediatamente dagli agenti della squadra volanti del Commissariato. Per le quattro persone sono scattate denunce per smaltimento illecito di rifiuti.

(Immagine di repertorio)