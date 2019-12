Rifiuti abbandonati in campagna vicino alla metro del San Paolo: 70enne incastrato dalle fototrappole

Scaricavano abusivamente rifiuti di vario genere nelle campagne ai lati di strada La Carrara, nel quartiere San Paolo di Bari, terreno di proprietà di Ferrotramviaria. I controlli della polizia locale di Bari hanno permesso di denunciare i responsabili, che avevano creato così una discarica abusiva vicino gli accessi di emergenza della Galleria M1 e M3 della Ferrotramviaria spa del San Paolo, depositando residuato da lavori di demolizione, suppellettili in legno, vetro, plastiche, materiale cartaceo vario e parti di canne fumarie in presunto cemento-amianto.

Gli agenti hanno sequestrato uno dei veicoli utilizzati per il trasporto abusivo dei rifiuti, un Tata pick up di proprietà di una donna 77enne residente a Modugno, elevato multe per l'abbandono incontrollato di ingombranti e denunciato per il reato ambientale di discarica abusiva un 70enne - anch'esso residente a Modugno - identificato grazie alle riprese video delle fototrappole. L'abbandono di rifiuti metteva a rischio anche gli utenti della metropolitana, perché bloccava le vie di esodo di emergenza previste dal Piano di Sicurezza della Infrastruttura pubblica. A carico degli autori degli illeciti è stata intimata la bonifica del sito, che, in caso di inerzia degli obbligati, sarà comunque eseguita dalla proprietà o dalla pubblica amministrazione con la procedura della esecuzione in danno con il successivo recupero coatto delle somme spese in capo agli autori degli abbandoni.