Valigie e scatoloni buttati per strada, cittadino scopre i rifiuti e segnala: sporcaccione multato e costretto a ripulire

Valigie e scatoloni ammassati in strada, in piazza Capitaneo a Palese. Con tutta evidenza, il risultato di 'pulizie' fatte in cantina. Uno scempio che, però, questa volta non è rimasto impunito. Grazie all'intervento - come racconta su Fb l'assessore all'Ambiente Pietro Petruzzelli - di un cittadino.

L'uomo, infatti, notando la situazione, l'ha segnalata allo stesso assessore con un messaggio. Così, sul posto è intervenuta la Polizia locale, che attraverso alcuni 'indizi' presenti tra le carte abbandonate, è riuscita a risalire al proprietario dei rifiuti. Per lo 'sporcaccione' di turno, una multa salata (in questo caso le sanzioni vanno fino a 500 euro) e l'obbligo di ripulire l'area.

"Che il responsabile materiale sia questa persona o chi, su sua commissione, aveva ripulito la cantinola fregandosene di smaltire correttamente i rifiuti, poco mi importa - commenta Petruzzelli - Quello che a me importa oggi è vedere che ci sono tanti cittadini che hanno a cuore la nostra città, che collaborano permettendoci di intervenire laddove necessario. Quindi, vorrei ringraziare chi mi ha fatto la segnalazione e la polizia locale, e voglio invitare i tanti tantissimi cittadini virtuosi a segnalare situazioni analoghe o comportamenti incivili. Insieme sicuramente riusciremo a vincere questa battaglia di civiltà