Cassette, centinaia di bottiglie di plastica e boe: le piccole discariche al porto di Bari

Cassette per conservare gli alimenti, centinaia di bottiglie di plastica con i tappi sparsi per terra, cartacce. Persino resti di una sedia e di una boa, accumulati ai bordi delle banchine, a pochi passi dal mare. Basta farsi una passeggiata al porto di Bari, nell'area di fronte alla sede dell'Autorità portuale, per accorgersi della brutta cartolina che offriamo ai tanti crocieristi sbarcati nel capoluogo. Siamo infatti vicini al molo San Vito, quello da cui partono i traghetti in direzione dell'Albania.

Le foto scattate in zona da un lettore di BariToday non lasciano spazio a dubbi: cumuli di rifiuti compaiono tra le aiuole e l'asfalto, in attesa che qualcuno li rimuova. Non di certo un bello spettacolo, in un'area così frequentata.