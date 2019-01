Rifiuti abbandonati in strada al Quartierino: "Tante segnalazioni, ma per la rimozione passano giorni"

Rifiuti ingombranti abbandonati in strada ogni giorno, che finiscono "per creare degrado e accumuli che soltanto a distanza di giorni vengono rimossi".

La denuncia arriva dal Quartierino: a dar voce alle numerose segnalazioni dei residenti è l'associazione Sos Città. "Le vie più interessate da tale fenomeno sono via Chieco e via Delle Murge, anche se l'intero Quartierino è sotto l'attacco degli incivili" - spiega Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città - "I cittadini sono stufi di dover sopportare da un lato l'inciviltà di chi scambia le strade per una discarica e dall'altro l’inefficienza dell'Amiu che nonostante le ripetute segnalazioni, impiega giorni a ripulire le strade, probabilmente perché trattasi di strade periferiche dato che se fossimo stati in centro di sicuro in qualche ora si sarebbe intervenuti"

A fargli eco il vice Presidente, Dino Tartarino:" Dato che trattasi di una situazione ben nota sia all'Amiu sia all'amministrazione comunale e, dato che sicuramente non è opera dei residenti, perchè non risolvere posizionando qui le tanto decantate fototrappole? Il nostro appello dunque è rivolto sia all'assessore Petruzzelli sia al comandante della Polizia Municipale affinchè si smetta di tollerare simili situazioni e si decida, concretamente, di individuare e stanare i trasgessori" conclude.