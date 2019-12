Dopo l'happy hour della Vigilia, nell'Umbertino rimangono i resti: ghiaccio, bottiglie e bicchieri in strada

Centinaia di bicchieri e bottiglie, ghiaccio scivoloso abbandonato per strada. Sono passate diverse ore dal tradizionale happy hour della Vigilia a Bari, ma nell'Umbertino - quartiere che lo ha ospitato - ancora se ne vedono i resti. Le migliaia di baresi e non che hanno invaso le aree della movida, infatti, non si sono preoccupati di buttare nei cestini i rifiuti prodotti durante le ore di festa, come testimoniano le foto pubblicate dal Comitato Salvaguardia zona umbertina.

Insomma, un happy hour che di happy ha ben poco per i residenti del quartiere. "Visti i grandi assemblamenti di persone - ricorda il presidente del Comitato, Mauro Gargano - ci chiediamo come possano locali di pochi metri quadrati soddisfare i bisogni di tutti".

