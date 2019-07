Scarti edili e vecchi pneumatici, la strada della zona industriale è una discarica: "Tra i rifiuti anche un fusto potenzialmente pericoloso"

Un'area completamente ridotta a discarica lì dove finisce via delle Magnolie, nel territorio di Modugno. La segnalazione arriva dalle Guardie ambientali d'Italia, intervenute due volte nel giro di pochi giorni per incendi che si sono verificati in quel momento.

Diverse le tipologie di rifiuti abbandonati, da scarti edili a vecchi pneumnatici e altri materiali di risulta. In particolare, viene segnalata anche la presenza di un grosso fusto, che risulterebbe pieno, e che potrebbe contenere - sottolineano le guardie - materiale potenzialmente pericoloso.

"Si tratta di una zona in cui l'assenza di controlli favorisce il fenomeno dell'abbandono di rifiuti - commentano le guardie ambientali d'Italia - che poi vengono spesso dati alle fiamme. Occorrono più controlli per scoraggiare questo fenomeno, così come potrebbe rivelarsi efficace l'installazione di fototrappole".

Gallery