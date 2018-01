Asse da stiro, tv e mobili gettati sul marciapiede: a Poggiofranco la strada si fa 'casa'

Un paio di mobili, una televisione e un asse da stiro ordinatamente gettati per strada: accade nel quartiere Poggiofranco di Bari dove ignoti hanno lasciato gli ingombranti rifiuti per strada, per un effetto quantomeno singolare, sulla falsariga di quanto si verifica spesso in vari quartieri della città. La segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro.