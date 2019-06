Getta sacchetto dell'immondizia dal motorino, multato 'acrobata del rimmato' a Bari Vecchia

Butta un sacchetto dell'immondizia mentre guida un motorino e viene multato dlala Polizia Locale: è accaduto a Bari Vecchia dove un cittadino ha gettato via la busta lungo una strada dove ogni giorno passano centinaia di turisti.

La foto del sacchetto e della multa sono finite sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro che ha voluto stigmatizzare l'episodio: "Ecco il premio allo sporcaccione del mese" dice, aggiungendo che "sarebbe stato bello dargli un premio molto ma molto più grosso, pari alla brutta figura che ci fa fare davanti ai turisti e al pessimo insegnamento che dispensa ai ragazzi. L'unica consolazione è che questo 'acrobata del rimmato' è stato costretto a pulire la strada. Diciamoci la verità, non sono solo incivili, sono anche un po’ stupidi, perché invece di accogliere i turisti come ospiti importanti sporcano le strade lasciando un brutto ricordo della nostra città. Piano piano cambieremo queste brutte abitudini. E non venite, come state facendo fermandomi per strada, a lamentarvi per le multe salate ricevute, perché 'invece di avere grazia avrete giustizia' "