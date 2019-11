Buste di rifiuti accanto a una scuola, scempio per le strade di Bari Vecchia: "I bidoni sono a pochi metri"

Buste di rifiuti gettate direttamente per strada, nonostante a pochi metri di distanza ci siano i cassonetti della spazzatura: accade a Bari Vecchia, in piazza San Sabino, a due passi dalla scuola elementare Corridoni.

A segnalare l'episodio è un cittadino, attraverso la bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: "E' la norma, non l’eccezione, da oltre 20 anni - commenta -. Possibile che questo angolo non possa esser presidiato da telecamere e, saltuariamente, da polizia locale per individuare gli incivili testardi che si ostinano a non fare 10 metri in più per utilizzare i cassonetti?" si chiede amaramente il cittadino.