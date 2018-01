Isola ecologica bruciata a Carbonara, i cittadini: "Così da inizio anno"

Sull'asfalto resta la plastica 'sciolta' dalle fiamme, mista a immondizia bruciata: in via Damascelli a Carbonara, qualcuno ha dato fuoco ad alcuni bidoni di un'isola ecologica nelle vicinanze dell'incrocio con via Giulio Petroni. Il risultato è piuttosto visibile, sin dal 1° gennaio, affermano alcuni cittadini che fanno notare il degrado presente nell'area: la segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro.