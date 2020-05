Sorpreso a bruciare rifiuti nella discarica abusiva in campagna: sullo stesso terreno allevava capre e galline

La scoperta dei carabinieri in un'abitazione nelle campagne del quartiere: il proprietario, un 48enne pluripregiudicato, è stato denunciato per realizzazione discarica abusiva, combustione di rifiuti pericolosi e per maltrattamento di animali