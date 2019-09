Una valanga di buste davanti al portone di casa: 'invasione' di rifiuti in via Dante

Una distesa di buste colme di spaccatura davanti al portone di casa: uno spettacolo quasi da incubo per i residenti di un palazzo di via Dante, all'angolo con via Manzoni, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. Una situazione davvero incresciosa, segnalata da una cittadina sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro: "Non si può nemmeno uscire dal portone di casa" commenta amaramente la donna, sollecitando un intervento di Comune e Amiu.