Lavatrici, droni ed elettrodomestici in un rimorchio: sequestrate 14 tonnellate di rifiuti nel porto di Bari

La Guardia di Finanza, assieme a personale dell'Agenzia delle Dogane, ha sequestrato, nel porto di Bari, un ingente quantitativo di rifiuti all'interno di un rimorchio: complessivamente sono state scoperte 14 tonnellate di rottami tra elettrodomestici e componenti di elettronica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il carico, proveniente dalla Norvegia, era trasportato su un un autocarro con targa macedone, in transito nel porto di Bari ed in procinto di imbarcarsi per Durazzo, in Albania. La natura del carico era, secondo i finanziari, composta da "“rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (e non apparecchi riutilizzabili, come dichiarato)". Nel mezzo vi erano lavatrici, lavastoviglie, forni e televisori, ma anche droni e cuffie. Il tutto è stato sequestrato e il conducente del mezzo denunciato.