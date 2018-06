Cartoni, mobili e buste accanto alle palazzine: lo scempio di via Piave, residenti stanchi

Pezzi di mobili, buste dell'immondizia e cartoni, affianco ai bidoni e alle palazzine, nel bel mezzo di un marciapiede: uno spettacolo purtroppo non infrequente sulle strade di Bari, stavolta segnalato a BariToday da alcuni cittadini di via Piave, angolo via Baracca, nel cuore del quartiere Carrassi. Una situazione definita "drammatica" dai residenti, nonostante segnalazioni e denunce alle autorità competenti. Un ennesimo scempio commesso da parte di chi non ha le basi del senso civico.