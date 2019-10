Cassonetti della differenziata stracolmi in pieno centro: "Ogni giorno la stessa situazione"

I cassonetti per la raccolta di plastica e carta stracolmi, quelli destinati a vetro e organico ugualmente pieni. Una situazione tale da rendere inevitabile lo strabordare delle buste, poggiate sui coperchi o accanto agli stessi bidoni. Siamo in via Celentano angolo via De Giosa, a poca distanza da piazza Umberto. Uno spettacolo, quello offerto a chi si trova a passeggiare in pieno centro, che si ripete - stando a quanto riferisce qualche commerciante della zona - praticamente ogni giorno.

Una situazione, quella immortalata in via Celentano, del resto molto simile a quelle più volte segnalate dai residenti dell'Umbertino. Anche qui, bidoni stracolmi - spesso già già nel primo pomeriggio - e buste che finiscono sul marciapiede in strada. Per questo da tempo gli abitanti della zona chiedono al Comune un potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti, anche in ragione dell'elevata presenza di negozi e locali che a loro volta producono spazzatura.