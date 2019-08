Cassonetti distrutti dai vandali e immondizia per strada a Carrassi, i residenti: "Non se ne può più"

"Cassonetti completamente distrutti" e rifiuti sparsi per strada: accade in via Adige, nel quartiere Carrassi di Bari, non lontano dalla Chiesa Russa. La segnalazione è finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. Le foto parlano praticamente da sole: un bidone, in particolare, risulta spaccato e il contenuto rovesciato sul marciapiede. Quasi sicuramente si è trattato di un atto vandalico i cui contorni non sono ancora chiari.

I residenti non ne possono più e chiedono provvedimenti o 'rivoluzioni' come "i cassonetti automatizzati" anziché lucchetti nuovi ai bidoncini dell'umido o "un irrealizzabile porta a porta nei quartieri ad altissima densità abitativa come Carrassi. Ci sono cittadini onesti in questa città - concludono - che non meritano di vivere nel pattume, tra i topi e scarafaggi".