Incendio in Corso Italia a Bari: in fumo ritrovo di un clochard

Incendio, nel tardo pomeriggio, in corso Italia, nl centro di Bari, sul marciapiede percorso dalla sopraelevata con i binari ferroviari: le fiamme hanno distrutto un ritrovo di un clochard, mandando in fumo abiti e altri oggetti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, la cui natura è quasi certamente dolosa.

Sono intervenute anche pattuglie della Polizia Locale per i rilievi e la viabilità: il traffico è rimasto bloccato per circa 10 minuti.