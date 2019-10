Rifiuti sparsi sul piazzale dopo la festa notturna, gli ambulanti di via Salvemini: "Bancarelle tra la spazzatura"

Tra bustoni di spazzatura, taniche di vino ormai vuote, cartoni e spazzatura sparsa, in piazzale Lorusso i segni di probabili 'festeggiamenti' notturni sono ancora visibili. Le foto sono scattate dagli operatori del mercato del giovedì, che questa mattina si sono recati sul posto per allestire le proprie bancarelle. "Quando siamo arrivati, intorno alle sei, la piazza non era ancora stata ripulita, e alla fine siamo stati costretti a farlo da soli", dice Marco Colella, rappresentante della Fiva Confcommercio, "e nonostante le nostre segnalazioni non è ancora passato nessuno". "Non ce la facciamo più - aggiunge - la politica intervenga".

Una situazione che "ha dei precedenti", sottolinea ancora Colella. In effetti, episodi simili erano già stati denunciati in passato, e lo stesso piazzale Lorusso è noto per essere spesso scelto come location per incontri e botellon. Allo stesso tempo, però, sempre in tema di rifiuti, i residenti della zona hanno lamentato più volte le condizioni in cui la piazza viene lasciata al termine del mercato, tra buste e spazzatura lasciata in giro dopo lo smantellamento delle bancarelle.