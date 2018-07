Rifiuti accatastati in strada e bidoni scomparsi: "Torre a Mare come una discarica"

Buste della spazzatura e rifiuti ingombranti abbandonati in strada, a pochi passi dal mare. La denuncia arriva dalla periferia di Torre a Mare, zona via Morelli e Silvati, nei pressi dell'hotel Barion. Zona molto frequentata in questo periodo dai tanti baresi che si recano sul litorale per il bagno e la tintarella, tra cui però non mancano purtroppo gli incivili del sacchetto.

La denuncia della situazione arriva dall'associazione Sos Città: "Quello che vediamo oggi si presenta come un vero e proprio ecoreato - dicono i rappresentanti dell'associazione, Danilo Cancellaro e Dino Tartarino - Ci sono montagne di immondizia, rifiuti mai recuperati e addirittura accumuli di buste a ridosso del mare e nel mare stesso che inquinano e deturpano la bellezza dello stesso e gli esseri viventi che vivono nelle acque del mare. Ma come è possibile tutto ciò? I cittadini lamentano questa situazione da mesi senza che nessuno sia mai intervenuto. Sono tutti responsabili direttamente di questo degrado ambientale e sociale!" proseguono. "I contenitori vengono svuotati saltuariamente mentre lì dove oggi c'è la montagna di rifiuti prima vi erano dei contenitori scomparsi nel nulla. La zona è frequentata, la zona è abitata e anche qui i residenti pagano le tasse al pari di tutti gli altri cittadini baresi ed è una vergogna che siano costretti a vivere in simili condizioni di degrado, ma soprattutto è una vergogna che chi si mette medaglie al petto in tema di tutela dell'ambiente e del mare, faccia finta di nulla di fronte a simili immagini", attacca il vice Presidente Dino Tartarino. "In via Morelli e Silvati non esiste nulla. Non è presente né il Comune di Bari né l'Amiu. Pertanto chiediamo a gran voce al sindaco Antonio Decaro, all'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli e all'Amiu, al di là delle rispettive competenze, di cogliere l'appello nostro e quello dei cittadini intervenendo per ripulire completamente la zona e posizionare ulteriori contenitori per evitare accumuli e per evitare che si possano creare discariche che a Bari non possono che fare del male.", concludono.