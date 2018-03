Prima i bidoni della carta rovesciati, poi i rifitui abbandonati in strada: cartoline di inciviltà da via Garruba

Prima i bidoni della carta rovesciati sul marciapiede, poi i sacchetti di organico lasciati in strada, e "un solo filo comune, l'inciviltà". E' stata la stessa Amiu a segnalare quanto avviene in via Garruba, angolo via Sagarriga Visconti, postando le foto sulla pagina Fb dell'azienda. "Abbiamo ripulito anche oggi. Ma che fatica e innanzitutto quanti costi - è il commento dell'azienda - Nonostante tutto ce la faremo, insieme ai baresi che amano la propria città perché siamo molti di più. Non girate la testa dall'altra parte non pensiate che tanto sarà sempre così, si può fare se continuiamo a farlo tutti insieme".