Rifiuti indifferenziati conferibili durante le feste: c'è l'accordo Comune-Amiu

I rifiuti indifferenziati si potranno conferire anche nel periodo festivo. Lo ha deciso il Comune in accordo con l'Amiu, che ha previsto una deroga per la raccolta anche nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre. Il provvedimento redatto dalla ripartizione Igiene e Ambiente nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di garantire ai cittadini in queste giornate di festa una città pulita, consapevoli che in queste giornate si prevede l’abituale aumento di produzione di rifiuti casalinghi.

"Aabbiamo tenuto conto - spiega il presidente dell’Amiu, Sabino Persichella - della tradizione dei baresi di festeggiare in famiglia le ricorrenze natalizie. Abbiamo così chiesto e ottenuto che le discariche rimanessero aperte nonostante l'iniziale previsione di chiusura al fine di consentire il conferimento anche della frazione indifferenziata durante tutti i giorni di festa e predisposto un servizio di raccolta quotidiana anche nei giorni 'rossi' in cui durante il resto dell'anno permane il divieto. Rimangono naturalmente validi gli orari di conferimento". Intanto per garantire la pulizia delle strade anche nei giorni, particolarmente affollati, di festa, è attivo già da una settimana il servizio di spazzamento straordinario delle vie dello shopping del centro: dalle ore 18 alle 21 gli operatori sono attivi per svuotare cestini, spazzare e raccogliere i rifiuti da terra. Servizio che rimarrà attivo anche il 24 dicembre fino alle 18 nelle zone in cui tradizionalmente si svolge lo scambio degli auguri natalizi e lo shopping.