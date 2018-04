'Pendolari degli ingombranti' in aumento a Ceglie, nei cassonetti spuntano anche i tubi

Tubi, pannelli di legno, scatole di cartone. Se in alcuni quartieri della città le fototrappole continuano a stanare gli incivili, in altri il fenomeno del sacchetto selvaggio non accenna a diminuire. Ad esempio a Ceglie, dove sono state scattate queste foto, che ritraggono uno dei cassonetti preferiti dai 'pendolari del rifiuto'. La denuncia arriva dal comitato 'La rinascita':

Via Lamie, via Vittorio Veneto, Via Rubini e tutte le zone estreme (come le lame naturali) sono prese d'assalto gia' dalle prime ore del mattino da piccoli artigiani e da soggetti senza scrupoli che si disfano senza dignita' dei propri ingombranti di ogni genere, impedendo il regolare utilizzo dei cassonetti per la differenziata a chi ne ha diritto

I residenti, in particolare, puntano il dito contro chi abita nei comuni limitrofi e chiedono una maggiore presenza di vigili urbani o di fototrappole, in modo da fermare gli sporcaccioni che continuano a lasciare nel degrado le vie di un quartiere che non gli appartiene. "Provvederemo a notificare questa inadempienza al Comune - concludono dal Comune - considerate le cifre elevate da noi versate per la TARI, senza poter usufruire dei servizi che ci spettano".