Gli incivili non risparmiano neanche il centro: discarica a cielo aperto in via Quintino Sella

Un materasso, assi di legno, resti di un televisore. E naturalmente gli immancabili cartoni, contenitori di plastica e di vetro. Una discarica a cielo aperto, solo che siamo a pochi passi dal centro di Bari. Per la precisione in via Quintino Sella. La segnalazione dei rifiuti ingombranti abbandonati da ignoti a pochi passi dai cassonetti, arriva da un residente, che ha postato in mattinata una foto sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

" Mancanza di senso civile " il laconico commento.