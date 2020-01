Approfitta del buio per abbandonare rifiuti ingombranti in strada: incivile 'in trasferta' beccato dalla Locale

Gli agenti di polizia locale lo hanno colto sul fatto, mentre scaricava rifiuti ingombranti in strada. È scattata così la multa per un operaio, residente in un comune limitrofo, sorpreso in via Pavoncelli, a Bari, dagli uomini del Servizio antidegrado. Nascosti in un veicolo civetta, quando hanno visto l'uomo scaricare dal furgone un frigorifero (rifiuto pericoloso RAEE) e posizoinarlo vicino a un cassonetto, lo hanno sanzionato per 350 euro.

Allo stesso, inoltre, è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi con il recupero dell'elettrodomestico che dovrà essere smaltito secondo quanto disposto dalla legge ed esibita la regolare documentazione al Comando di polizia locale. "Dopo le migliaia di sanzioni comminate nello scorso anno, il comandante Palumbo - spiegano dalla Locale in una nota - come già anticipato nel corso della presentazione delle attività operative svolte nel 2019, ha rafforzato i controlli notturni in tutti i quartieri di Bari, al fine di reprimere il fenomeno".

