Ingombranti a due passi dalle bancarelle, gli ambulanti di Carbonara chiedono più controlli: "Abbandonati dopo il mercatino delle pulci"

"Ogni quindici giorni ci ritroviamo con questa situazione, siamo costretti a lavorare a due passi dai rifiuti. Non è possibile". I venditori ambulanti che ogni martedì occupano l'area parcheggio di via Vaccarella per il mercato settimanale sono stufi. A farsi portavoce del disagio dei venditori è Paolo Gonnella, del 'Coordinamento Ambulanti Bari'.

Il problema è rappresentato dai cassonetti stracolmi, ma soprattutto dai rifiuti ingombranti - vecchi mobili, sedie ormai rotte, pannelli di legno - che periodicamente vengono abbandonati sul retro della struttura di via Vaccarella, a due passi dagli stalli riservati agli ambulanti, che così il martedì mattina si ritrovano costretti a lavorare 'gomito a gomito' con la spazzatura. "Colpa del mercatino delle pulci", dicono gli ambulanti. Gli ingombranti - sostengono - sarebbero lasciati lì al termine del mercato che si tiene nell'area la prima e la terza domenica del mese.

"Succede puntualmente - afferma Gonnella - e da domenica scorsa i rifiuti non sono stati ancora rimossi. Senza contare i cassonetti pieni. Chiediamo più attenzione all'amministrazione, abbiamo già fatto tante segnalazioni, ma finora nulla è cambiato. Anche questa mattina - prosegue Gonnella - Abbiamo segnalato la situazione ai vigili". Gli operatori Amiu, come previsto dal calendario dei servizi assicurati dall'azienda, sono intervenuti questa mattina, dopo il mercato settimanale, ripulendo l'area.

Gli ambulanti chiedono che nel mercato vengano installate telecamere per scoraggiare gli incivili che, presumibilmente dopo il mercatino delle pulci domenicale, decidono di disfarsi della merce 'indesiderata' abbandonandola accanto ai cassonetti. Ma chiedono anche il potenziamento dei contenitori per la raccolta differenziata a disposizione degli operatori. Cassonetti che, comunque - ricorda Amiu - possono essere richiesti in qualsiasi momento rivolgendosi all'azienda stessa.

"E' davvero brutto vedere un mercato di merci varie con questo scempio - aggiunge Gonnella - In una giornata come quella di oggi, ad esempio, a ridosso delle feste, in molti sono arrivati anche da fuori, e trovare quei rifiuti lì non è davvero una bella presentazione, anche per la stessa città di Bari".