Troppi ingombranti per le strade di Bari, l'appello dei cittadini: "Servono più multe per gli sporcaccioni"

"I cittadini da diversi giorni ci segnalano la presenza di rifiuti e ingombranti abbandonati in tutta la città. Nessuno vede nulla e nessuno viene sanzionato e questo non va bene perchè l'opera degli incivili in questo modo viene addirittura giustificata": ad affermarlo è l'associazione Sos Città che chiede un intervento dell'Amiu.

"Dove sono finiti i controlli? E le utilissime fototrappole? - si chiedono Danilo Cancellaro e Dino Tartarino - Le segnalazioni arrivano da tutte le parti: Carrassi, san Pasquale, Stanic, Japigia, Libertà ecc. Questo tipo di fenomeno va contrastato con un grande monitoraggio, soprattutto delle zone in cui maggiormente si verificano tali situazioni, al fine di sanzionare e punire i trasgessori. Noi ringraziamo l'Amiu per tutti gli interventi di pulizia che effettua anche su nostra segnalazione, ma non possiamo esimerci dal chiedere al sindaco Decaro e all'assessore Petruzzelli un maggiore impegno da questo punto di vista, anche al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti in questi anni per migliorare la situazione" concludono i due esponenti di Sos Città.