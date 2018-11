Rifiuti incendiati nella notte a Mungivacca, intervengono Rangers e polizia locale: sequestrato il mezzo dei piromani

Le fiamme erano state appiccate a un cumulo di rifiuti e, se non fosse stato per i Rangers del N.O.A (Nucleo operativo ambientale), avrebbero potuto creare danni anche maggiori. Intervento ieri notte in zona Mungivacca, a Bari, dove ignoti avevano tentato di disfarsi con il fuoco di diversi rifiuti ingombranti, tra cui erano presenti anche dei frigoriferi.

Il gruppo delle guardie ambientali dei Rangers Puglia, subito supportato da una pattuglia della Polizia locale, è riuscito anche a sequestrare il mezzo utilizzato per trasportare i rifiuti da bruciare sul posto, risultato oltretutto rubato. Proseguono invece le ricerche per trovare i responsabili, sfuggiti per poco alla cattura.