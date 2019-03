Vecchie sedie abbandonate in strada, incivili in azione a Ceglie: "Nulla li ferma"

"Se avete problemi di sedie per gli ospiti a pranzo potete risolvere qui senza problemi". E' l'amara ironia di una residente in via Rubini, a Ceglie, per denunciare l'ennesimo atto di inciviltà compiuto dallo sporcaccione di turno. Così le vecchie sedie ormai indesiderate finiscono accanto ai cassonetti, in bella vista al lato (e neppure tanto) della strada.

"Questa è la situazione al momento - è domenica mattina, ndr - in via Rubini a Ceglie del Campo! Non si fermano davanti a nulla! E non è colpa dell'amiu! Il tutto in mezzo alla strada", commenta la cittadina.

Non si tratta della prima volta che i residenti della zona denunciano episodi simili: quella strada, particolarmente trafficata e 'di passaggio' anche per chi arriva da paesi vicini, finisce per diventare spesso il luogo 'prescelto' dagli sporcaccioni di turno.