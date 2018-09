Marciapiede 'angolo del salotto', al Libertà lo scempio si fa arredamento: divani e pezzi di legno per strada

Un divano in pelle, una poltrona coordinata e pezzi di mobili accatastati all'angolo tra via Fieramosca e via Bovio, nel cuore del quartiere Libertà: l'inciviltà di alcuni residenti si fa 'arredamento', come segnalato a BariToday dai cittadini del quartiere, esasperati dalla mancanza di senso civico che si ripete in continuazione. Uno spettacolo indecoroso che potrebbe sparire se solo si contattasse l'Amiu: l'azienda, infatti, offre un servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti. A molti, evidentemente, non interessa affatto.