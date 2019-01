Mobili rotti gettati per strada, inciviltà senza fine per le vie del quartiere Libertà. I residenti: "Non se ne può più"

Vecchie credenze, sedie, tavoli e mobili per soggiorno gettati sui marciapiedi accanto ai bidoni: una pessima abitudine che non cessa di terminare per le vie di Bari. le ultime segnalazioni, finite sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, provengono, rispettivamente, da via Netti e via Fiorino (nella foto in basso tratta dalla bacheca fb del sindaco Antonio Decaro).

Lo scenario non cambia: qualcuno ha deciso di disfarsi dei vecchi mobili in una maniera semplice e lurida, buttandoli tranquillamente lungo la strada, non curanti di telecamere e controlli della Polizia Locale, sempre più frequenti nelle ultime settimane. Eppure sarebbe così facile contattare il numero verde dell'Amiu, per il ritiro gratuito degli ingombranti. A volte, alzare la cornetta può rivelarsi più difficile che buttare tutto per strada. A subire le conseguenze, i residenti civili costretti a dover fare lo slalom tra i pezzi di legno accatastati sul percorso pedonale