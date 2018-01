Rifiuti speciali non pericolosi "smaltiti illecitamente": scattano multe da 39mila euro

La Guardia Costiera di Monopoli, a seguito di una precedente attivitì d'indagine conclusasi con la denuncia di 6 persone, ha provveduto a notificare agli stessi altrettante multe per complessivi 39mila euro. Secondo gli inquirenti avrebbero, in concorso tra loro, trasportato e smaltito illecitamente una notevole quantità di rifiuti speciali non pericolosi senza essere iscritti nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e, quindi, in violazione delle specifiche norme del Codice dell’Ambiente. I rifiuti speciali erano stati prodotti da attività varie svolte nel porto di Monopoli, e in località “Cala Paura” del Comune di Polignano a Mare, tra cui quella di costruzione e demolizione di opere edili.