Bustoni e cassette della frutta davanti al murale, così i rifiuti accatastati rischiano di danneggiare la 'Ciclatera'

Cassette di frutta e bustoni di rifiuti accatastati proprio davanti al murale appena realizzato per abbellire l'ingresso del mercato rionale di San Girolamo. Una situazione che, nonostante la denuncia lanciata dallo stesso autore dell'opera il mese scorso, continua a ripetersi, rischiano così di danneggiare il disegno che ricorda la 'Ciclatera', ovvero l'antico treno a vapore che collegava Bari a Barletta fermandosi proprio a San Girolamo.

"Tutto questo - dicono alcuni cittadini segnalando la situazione - denota indifferenza per questa opera che invece ha dato una riqualificazione a quella zona e ha visto la partecipazione dei mercatali, dei residenti volontari, di Retake Bari e di alunni delle scuole del quartiere che grazie ad una colletta hanno pitturato le facciate dei muri".

La speranza è che, come già auspicato in occasione della prima segnalazione, si trovi una soluzione per evitare che quella parete continui ad essere punto di 'deposito' della spazzatura.