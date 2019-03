Terreno utilizzato per gettare rifiuti speciali e scarti edili: area da 500 mq sequestrata nel Barese

Un terreno di circa 500 mq alla periferia di Conversano, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali poiché utilizzato per smaltire rifiuti speciali non pericolosi: i militari hanno rinvenuto in un'area di località Monteferraro, cumuli di scarti edili composti da tubazioni in plastica, teli coibentanti e antigrandine, alcuni parzialmente bruciati, nonché cumuli di rami a seguito di potature. La proprietaria del suolo è stata denunciata per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.