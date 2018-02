Tubi, rifiuti elettrici e lastre di eternit: la discarica in strada Rafaschieri si allarga

Era stata scoperta già qualche mese fa, attraverso una segnalazione al numero verde contro i reati ambientali. Ma la discarica abusiva in strada Rafaschieri, nelle campagne tra Japigia e Mungivacca, nel frattempo continua a 'crescere'. Nell'area nuovi rifiuti sono stati abbandonati di recente, come constatato durante un sopralluogo dai volontari dei Rangers d'Italia-Puglia. Oltre a tubi in gomma, parti di apparecchiature elettriche e rifiuti di altri tipo, nell'area pare siano presenti anche alcune lastre di eternit.

Un fenomeno, quello dell'abbandono di rifiuti nelle campagne, che da tempo suscita preoccupazione e allarmi anche per il connesso fenomeno dei roghi.